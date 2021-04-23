Анастасия Соболева вышла во второй подряд полуфинал турнира ITF

Украинская теннисистка Анастасия Соболева без проблем пробилась в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции.
В матче 1/4 финала днепрянка, которой сегодня исполнилось 17 лет, разбила швейцарку Валентину Ризер.
Анталья. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:0, 6:0
В полуфинале украинка встретится с победительницей матча Илена Ин-Альбон (Швейцария) – Эрика Андреева (России).
Отметим, что на прошлой неделе Соболева выиграла дебютный титул.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.