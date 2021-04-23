Анастасия Соболева вышла во второй подряд полуфинал турнира ITF

Украинская теннисистка Анастасия Соболева без проблем пробилась в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции.



В матче 1/4 финала днепрянка, которой сегодня исполнилось 17 лет, разбила швейцарку Валентину Ризер.



Анталья. 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:0, 6:0



В полуфинале украинка встретится с победительницей матча Илена Ин-Альбон (Швейцария) – Эрика Андреева (России).



Отметим, что на прошлой неделе Соболева выиграла дебютный титул.