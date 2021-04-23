Анастасия Соболева вышла во второй подряд полуфинал турнира ITF

Украинка продолжает побеждать

  • 23.04.2021 11:32
  • 334 просмотра
  • 3 комментария
Анастасия Соболева вышла во второй подряд полуфинал турнира ITF
© ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева без проблем пробилась в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции.
 
В матче 1/4 финала днепрянка, которой сегодня исполнилось 17 лет, разбила швейцарку Валентину Ризер.
 
Анталья. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:0, 6:0
 
В полуфинале украинка встретится с победительницей матча Илена Ин-Альбон (Швейцария) – Эрика Андреева (России).
 
Отметим, что на прошлой неделе Соболева выиграла дебютный титул.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 23.04.2021 11:54
    +2
    А вообще красивая девочка. Неплохо бы, чтобы она попала в топ.
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 23.04.2021 11:50
    +2
    Молодець, дівчина набрала розгін, всіх соперників проходить з рахунком 2:0, і враховуючи що минулого тижня в букмекерів в кожному з матчів Соболева була явним андердогом, то на цьому турнірі проти 1 сіяної Анастасія була фаворитом! Тому чекаю ще одного титулу!)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 11:41
    +2
    Ого, молодчина! 6:0, 6:0, це дуже круто! Успіху й надалі!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 23.04.2021 11:54
    +2
    А вообще красивая девочка. Неплохо бы, чтобы она попала в топ.
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 23.04.2021 11:50
    +2
    Молодець, дівчина набрала розгін, всіх соперників проходить з рахунком 2:0, і враховуючи що минулого тижня в букмекерів в кожному з матчів Соболева була явним андердогом, то на цьому турнірі проти 1 сіяної Анастасія була фаворитом! Тому чекаю ще одного титулу!)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 11:41
    +2
    Ого, молодчина! 6:0, 6:0, це дуже круто! Успіху й надалі!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности