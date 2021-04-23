Валерий ФЕДОРЧУК: «Философия Руха — не закрываться и играть в футбол»

32-летний украинский полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от поединка 23-го тура УПЛ против «Мариуполя».

«Я знаю их игроков, их сильные качества. Эту молодежь я держал возле себя. Если понадобиться какая-то подсказка тренерскому штабу — я подскажу.

Должна получиться хорошая игра. Наша философия — не закрываться и играть в футбол, но ясно, что позади должна быть компактность, надежность. У «Мариуполя» молодые и азартные игроки. Они бегут вперед. Из-за этого должна получиться интересная игра», — сказал Федорчук.

Федорчук не сыграет в матче с «Мариуполем» из-за дисквалификации. Поединок «Мариуполь» — «Рух» состоится в пятницу, 23 апреля, на ОСК Металлист. Начало — в 19:00.