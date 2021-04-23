Элина СВИТОЛИНА: «Хороший старт на грунте»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 500 в Штутгарте.
В поединке второго круга Свитолина в двух сетах обыграла 33-летнюю немецкую спортсменку Анжелик Кербер (№26 WTA) — 7:6 (7:4), 6:3.
«Хороший старт на грунте», — прокомментировала Элина фото с матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.