ЛАПОРТА: «Суперлига – это необходимость, но мы готовы к диалогу с УЕФА»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вышел из состава Суперлиги, несмотря на то, что проект турнира был приостановлен.
«Суперлига – это необходимость. С другой стороны, как и должно быть, последнее слово будет за нашими членами. Большие клубы, учитывая, что мы генерируем большой доход, хотели иметь возможность высказать свое мнение. Мы считаем, что важно, чтобы это сопровождалось привлекательной конкуренцией, основанной по спортивным заслугам.
Мы за сохранение национальных лиг, и поэтому мы готовы к диалогу с УЕФА. Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище. Потому что, если у больших клубов не будет этих ресурсов, футболу будет нанесен ущерб», - сказал Лапорта.
Напомним, что среди участников Суперлиги остались лишь «Барселона» и «Реал».
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
__________________________________________________________
получается, футбол до сих пор не отличное зрелище?
Футбол будет футболом и без Барселоны.
Игроки, тренеры переберутся в другие клубы.
Появятся новые принципиальные противостояния.
Болельщиков жалко. Но разве не заметно, что в Англии болельщики управляют процессом, а в Испании (конкретнее в Реале и Барсе) нет. И разве у них не появится желание самих себя упрекнуть в этом?
Получается, что Барса и Реал сейчас намеренно создают этот движ, думая, что ЛЧ без них просто не состоится. Но УЕФА может показательно их прибить в этом деле. Теперь уже намечается война тех грандов между собой, которые изначально были у истоков создания Суперлиги
__________________________________________________________
получается, футбол до сих пор не отличное зрелище?
Футбол будет футболом и без Барселоны.
Игроки, тренеры переберутся в другие клубы.
Появятся новые принципиальные противостояния.
Болельщиков жалко. Но разве не заметно, что в Англии болельщики управляют процессом, а в Испании (конкретнее в Реале и Барсе) нет. И разве у них не появится желание самих себя упрекнуть в этом?
Получается, что Барса и Реал сейчас намеренно создают этот движ, думая, что ЛЧ без них просто не состоится. Но УЕФА может показательно их прибить в этом деле. Теперь уже намечается война тех грандов между собой, которые изначально были у истоков создания Суперлиги
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.