ЛАПОРТА: «Суперлига – это необходимость, но мы готовы к диалогу с УЕФА»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вышел из состава Суперлиги, несмотря на то, что проект турнира был приостановлен.

«Суперлига – это необходимость. С другой стороны, как и должно быть, последнее слово будет за нашими членами. Большие клубы, учитывая, что мы генерируем большой доход, хотели иметь возможность высказать свое мнение. Мы считаем, что важно, чтобы это сопровождалось привлекательной конкуренцией, основанной по спортивным заслугам.

Мы за сохранение национальных лиг, и поэтому мы готовы к диалогу с УЕФА. Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище. Потому что, если у больших клубов не будет этих ресурсов, футболу будет нанесен ущерб», - сказал Лапорта.

Напомним, что среди участников Суперлиги остались лишь «Барселона» и «Реал».