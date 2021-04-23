ЛАПОРТА: «Суперлига – это необходимость, но мы готовы к диалогу с УЕФА»

«Барселона» остается одним из членов Европейской Суперлиги

  • 23.04.2021 09:06
  • 1214 просмотров
  • 3 комментария
ЛАПОРТА: «Суперлига – это необходимость, но мы готовы к диалогу с УЕФА»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вышел из состава Суперлиги, несмотря на то, что проект турнира был приостановлен.

«Суперлига – это необходимость. С другой стороны, как и должно быть, последнее слово будет за нашими членами. Большие клубы, учитывая, что мы генерируем большой доход, хотели иметь возможность высказать свое мнение. Мы считаем, что важно, чтобы это сопровождалось привлекательной конкуренцией, основанной по спортивным заслугам.

Мы за сохранение национальных лиг, и поэтому мы готовы к диалогу с УЕФА. Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище. Потому что, если у больших клубов не будет этих ресурсов, футболу будет нанесен ущерб», - сказал Лапорта.

Напомним, что среди участников Суперлиги остались лишь «Барселона» и «Реал».

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Источник — Goal.com

(10 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.04.2021 10:14
    +1
    Потому что вы банкроты.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.04.2021 09:48
    +1
    "Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище."
    __________________________________________________________
    получается, футбол до сих пор не отличное зрелище?
    Футбол будет футболом и без Барселоны.
    Игроки, тренеры переберутся в другие клубы.
    Появятся новые принципиальные противостояния.
    Болельщиков жалко. Но разве не заметно, что в Англии болельщики управляют процессом, а в Испании (конкретнее в Реале и Барсе) нет. И разве у них не появится желание самих себя упрекнуть в этом?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 23.04.2021 09:35
    0
    Да они с Пересом просто давят на УЕФА, преследуя только свои интересы. Баснословные суммы трансферов и неадекватные зарплаты футболистов не могли остаться без последствий. Супер клубы теперь по уши в долгах и могут вообще скатиться до уровня среднестатистической испанской команды.
    Получается, что Барса и Реал сейчас намеренно создают этот движ, думая, что ЛЧ без них просто не состоится. Но УЕФА может показательно их прибить в этом деле. Теперь уже намечается война тех грандов между собой, которые изначально были у истоков создания Суперлиги
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.04.2021 10:14
    +1
    Потому что вы банкроты.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.04.2021 09:48
    +1
    "Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище."
    __________________________________________________________
    получается, футбол до сих пор не отличное зрелище?
    Футбол будет футболом и без Барселоны.
    Игроки, тренеры переберутся в другие клубы.
    Появятся новые принципиальные противостояния.
    Болельщиков жалко. Но разве не заметно, что в Англии болельщики управляют процессом, а в Испании (конкретнее в Реале и Барсе) нет. И разве у них не появится желание самих себя упрекнуть в этом?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 23.04.2021 09:35
    0
    Да они с Пересом просто давят на УЕФА, преследуя только свои интересы. Баснословные суммы трансферов и неадекватные зарплаты футболистов не могли остаться без последствий. Супер клубы теперь по уши в долгах и могут вообще скатиться до уровня среднестатистической испанской команды.
    Получается, что Барса и Реал сейчас намеренно создают этот движ, думая, что ЛЧ без них просто не состоится. Но УЕФА может показательно их прибить в этом деле. Теперь уже намечается война тех грандов между собой, которые изначально были у истоков создания Суперлиги
    Ссылка
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