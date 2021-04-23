Ибрахим КАНЕ: «Был на просмотре в Шахтере, но перешел в Ворсклу»

20-летний полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане рассказал историю своего появления в украинской Премьер-лиге, которая выдалась достаточно интересной.

«Все началось в 2017 году, после участия сборной Мали в Кубке африканских наций U-17 в Габоне. Несколько клубов связались со мной через агента. Я попросил их подождать до конца чемпионата мира, который был запланирован к проведению в Индии через несколько месяцев после окончания Кубка африканских наций. Сразу после чемпионата мира я сам анализировал предложения вместе с семьей».

«Я остановил выбор на клубе, название которого не скажу. Я получил приглашение, но, к сожалению, не смог получить визу. Клуб сделал все, но посольство отказало в выдаче визы. Через несколько недель со мной сказался клуб из Украины, это был донецкий «Шахтер».

«Шахтер» прислал мне приглашение, и я приехал в Украину на несколько недель просмотра. Мне очень понравился этот клуб, но не было соглашения в вопросе контракта. Спустя два дня я поехал в Полтаву к «Ворскле», которая взяла меня в аренду на два года. Так я оказался в Украине».

«Сейчас есть некоторые клубы, которые связываются со мной через агента, но я пока хотел бы сосредоточиться на «Ворскле». У меня хорошее жилье, мне хорошо платят, и моя зарплата приходит вовремя. Я чувствую себя хорошо в полтавской команде, и намерен воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы расти, а в будущем продлить контракт, который связывает меня с «Ворсклой». Почему бы и нет», - рассказал Кане.

В нынешнем сезоне на счету Кане 19 матчей в УПЛ, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами.