Никаких больше Суперлиг. Английская Премьер-лига изменит регламент

Регламент Английской Премьер-лиги вскоре будет изменен. Как сообщает The Times, руководство АПЛ планирует провести изменения, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.
Среди вариантов - исключение клубов из АПЛ за новые попытки создания такого турнира.
Напомним, что шесть клубов АПЛ - «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» были одними из создателей Европейской Суперлиги. Однако 21 апреля все английские клубы вышли из состава участников турнира.
Ранее сообщалось, что в шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут стать участниками АПЛ.
Источник — The Times
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Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила список самых дорогих клубов АПЛ (2020 год). Топ–6 выглядит следующим образом:
1.«Тоттенхэм» – 2.5 млрд фунтов
2.«Манчестер Сити» – 2.2 млрд
3.«Манчестер Юнайтед» – 2.1 млрд
4.«Ливерпуль» – 1.5 млрд
5.«Арсенал» – 1.3 млрд
6.«Челси» – 1.2 млрд
Все остальные:
7.«Вулверхэмптон» – 458 млн
и т.д.
Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила список самых дорогих клубов АПЛ (2020 год). Топ–6 выглядит следующим образом:
1.«Тоттенхэм» – 2.5 млрд фунтов
2.«Манчестер Сити» – 2.2 млрд
3.«Манчестер Юнайтед» – 2.1 млрд
4.«Ливерпуль» – 1.5 млрд
5.«Арсенал» – 1.3 млрд
6.«Челси» – 1.2 млрд
Все остальные:
7.«Вулверхэмптон» – 458 млн
и т.д.
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