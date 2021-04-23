Никаких больше Суперлиг. Английская Премьер-лига изменит регламент

Из АПЛ будут исключать за попытки создания новых турниров

  • 23.04.2021 07:57
  • 1964 просмотра
  • 3 комментария
Никаких больше Суперлиг. Английская Премьер-лига изменит регламент

Регламент Английской Премьер-лиги вскоре будет изменен. Как сообщает The Times, руководство АПЛ планирует провести изменения, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.

Среди вариантов - исключение клубов из АПЛ за новые попытки создания такого турнира.

Напомним, что шесть клубов АПЛ - «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» были одними из создателей Европейской Суперлиги. Однако 21 апреля все английские клубы вышли из состава участников турнира.

Ранее сообщалось, что в шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут стать участниками АПЛ.

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Источник — The Times

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 08:36
    0
    vital, 23.04.2021 08:25
    Там 6-кою і не пахне, максимум ТОП-квартет. А ТТ і, особливо, Арсенал не можна вважати грандом лише за давні заслуги....
    При чем тут спортивные заслуги? В Суперлигу Перес собирал топов по привлечению спонсорских и болельщицких денег. И Арсенал и Тоттенхэм однозначно в топ-шестерке.
    Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила список самых дорогих клубов АПЛ (2020 год). Топ–6 выглядит следующим образом:
    1.«Тоттенхэм» – 2.5 млрд фунтов
    2.«Манчестер Сити» – 2.2 млрд
    3.«Манчестер Юнайтед» – 2.1 млрд
    4.«Ливерпуль» – 1.5 млрд
    5.«Арсенал» – 1.3 млрд
    6.«Челси» – 1.2 млрд
    Все остальные:
    7.«Вулверхэмптон» – 458 млн
    и т.д.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.04.2021 08:25
    -1
    Ёкарный Бабай, 23.04.2021 08:13
    Рано или поздно вся шестерка уйдет в Суперлигу, жертвуя играми в АПЛ. Но это случится тогда когда английский футбол всем надоест. Пока что каждый год ТВ-права на АПЛ только дорожают.
    Там 6-кою і не пахне, максимум ТОП-квартет. А ТТ і, особливо, Арсенал не можна вважати грандом лише за давні заслуги....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 08:13
    0
    Рано или поздно вся шестерка уйдет в Суперлигу, жертвуя играми в АПЛ. Но это случится тогда когда английский футбол всем надоест. Пока что каждый год ТВ-права на АПЛ только дорожают.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 08:36
    0
    vital, 23.04.2021 08:25
    Там 6-кою і не пахне, максимум ТОП-квартет. А ТТ і, особливо, Арсенал не можна вважати грандом лише за давні заслуги....
    При чем тут спортивные заслуги? В Суперлигу Перес собирал топов по привлечению спонсорских и болельщицких денег. И Арсенал и Тоттенхэм однозначно в топ-шестерке.
    Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила список самых дорогих клубов АПЛ (2020 год). Топ–6 выглядит следующим образом:
    1.«Тоттенхэм» – 2.5 млрд фунтов
    2.«Манчестер Сити» – 2.2 млрд
    3.«Манчестер Юнайтед» – 2.1 млрд
    4.«Ливерпуль» – 1.5 млрд
    5.«Арсенал» – 1.3 млрд
    6.«Челси» – 1.2 млрд
    Все остальные:
    7.«Вулверхэмптон» – 458 млн
    и т.д.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 08:13
    0
    Рано или поздно вся шестерка уйдет в Суперлигу, жертвуя играми в АПЛ. Но это случится тогда когда английский футбол всем надоест. Пока что каждый год ТВ-права на АПЛ только дорожают.
    Ссылка
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