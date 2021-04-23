Никаких больше Суперлиг. Английская Премьер-лига изменит регламент

Регламент Английской Премьер-лиги вскоре будет изменен. Как сообщает The Times, руководство АПЛ планирует провести изменения, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.

Среди вариантов - исключение клубов из АПЛ за новые попытки создания такого турнира.

Напомним, что шесть клубов АПЛ - «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» были одними из создателей Европейской Суперлиги. Однако 21 апреля все английские клубы вышли из состава участников турнира.

Ранее сообщалось, что в шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут стать участниками АПЛ.