Динамо Киев

В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» примет «Ингулец».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Отметим, что в случае победы «Динамо» досрочно оформит чемпионский титул.
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Источник — Sport.ua
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