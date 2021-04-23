Кавани готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, вероятно, останется в английском клубе еще на сезон.
34-летний уругваец пока не принял окончательного решения, однако теперь склоняется к тому, чтобы продлить контракт с клубом.
Кавани считает, что выступление за «Манчестер Юнайтед» поможет ему повысить шансы на попадание на чемпионат мира-2022.
Ранее сообщалось, что контракт для Кавани готовит аргентинский «Бока Хуниорс».
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Источник — ESPN
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