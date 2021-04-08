Бока Хуниорс готовит контракт для Кавани

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона. В нем есть опция продления еще на год, однако клуб так пока и не активировал ее.

Ситуацией хочет воспользоваться «Бока Хуниорс». Знаменитый аргентинский клуб готов предложить Кавани 3-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Сам Кавани готов рассмотреть предложение «Боки». Его не устраивает количество игровой практики, которое он получает в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Кавани 7 голов и 2 ассиста в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.