Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Кавани

Клуб хочет сохранить уругвайского форварда

  • 21.03.2021 08:39
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Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Кавани
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний нападающий Эдинсон Кавани может остаться в  «Манчестер Юнайтед». Тренер команды Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб ведет переговоры с футболистом о продлении его контракта.

В соглашении с уругвайцем есть опция продления еще на 12 месяцев, если обе стороны согласятся.

«Мы говорим с Эдди. Он один из лучших нападающих. У нас с ним хороший диалог. Нам нужна конкурентоспособная команда, и нам нужен кто-то впереди, чтобы забивать голы», — сказал Сульшер.

В этом сезоне Кавани сыграл 18 матчей в АПЛ и забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что Кавани хочет покинуть МЮ и перебраться в «Бока Хуниорс».

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Источник — Goal.com

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