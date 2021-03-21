Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Кавани

34-летний нападающий Эдинсон Кавани может остаться в «Манчестер Юнайтед». Тренер команды Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб ведет переговоры с футболистом о продлении его контракта.
В соглашении с уругвайцем есть опция продления еще на 12 месяцев, если обе стороны согласятся.
«Мы говорим с Эдди. Он один из лучших нападающих. У нас с ним хороший диалог. Нам нужна конкурентоспособная команда, и нам нужен кто-то впереди, чтобы забивать голы», — сказал Сульшер.
В этом сезоне Кавани сыграл 18 матчей в АПЛ и забил 6 голов.
Ранее сообщалось, что Кавани хочет покинуть МЮ и перебраться в «Бока Хуниорс».
Источник — Goal.com
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