В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:2.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Ихлас Бебу (Хоффенхайм).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Валентино Лазаро (Боруссия М).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.