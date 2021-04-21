Холанд не забил пенальти. Боруссия Д победила Унион Берлин, цепляясь за ЛЧ

21 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия Д» победила «Унион Берлин» (2:0) и цепляется за зону Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд не забил пенальти, но Марко Ройс добил мяч в ворота.
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (71), «РБ Лейпциг» (61), «Вольфсбург» (57), «Айнтрахт» (56), «Боруссия» Д (52), «Байер» (47).
Бундеслига. 30-й тур
«Боруссия» Д – «Унион Берлин» – 2:0
Голы: Ройс, 27 (1:0). Рафаэл Геррейру, 88 (2:0).
Нереализованный пенальти: Холанд, 27 (вратарь)
«Штутгарт» – «Вольфсбург» – 1:3
Голы: Шлагер, 13 (0:1). Вегхорст, 29 (0:2). Герхардт, 65 (0:3). Кастро, 90+1 (1:3).
Нереализованный пенальти: Ферстер, 26 (вратарь).
«Хоффенхайм» – «Боруссия» М – 3:2
Голы: Плеа, 25 (0:1). Лазаро, 45+1 (0:2). Крамарич, 48 (1:2). Бебу, 60 (2:2). Крамарич, 65 (3:2).
«Вердер» – «Майнц» – 0:1
Гол: Солои, 16.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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