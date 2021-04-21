30-й тур
Боруссия Д
2 : 0
Унион Берлин
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Холанд не забил пенальти. Боруссия Д победила Унион Берлин, цепляясь за ЛЧ

21 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии

  • 21.04.2021 23:49
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Холанд не забил пенальти. Боруссия Д победила Унион Берлин, цепляясь за ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия Д» победила «Унион Берлин» (2:0) и цепляется за зону Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд не забил пенальти, но Марко Ройс добил мяч в ворота.

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (71), «РБ Лейпциг» (61), «Вольфсбург» (57), «Айнтрахт» (56), «Боруссия» Д (52), «Байер» (47).

Бундеслига. 30-й тур

«Боруссия» Д – «Унион Берлин» – 2:0

Голы: Ройс, 27 (1:0). Рафаэл Геррейру, 88 (2:0).

Нереализованный пенальти: Холанд, 27 (вратарь)

«Штутгарт» – «Вольфсбург» – 1:3

Голы: Шлагер, 13 (0:1). Вегхорст, 29 (0:2). Герхардт, 65 (0:3). Кастро, 90+1 (1:3).

Нереализованный пенальти: Ферстер, 26 (вратарь).

«Хоффенхайм» – «Боруссия» М – 3:2

Голы: Плеа, 25 (0:1). Лазаро, 45+1 (0:2). Крамарич, 48 (1:2). Бебу, 60 (2:2). Крамарич, 65 (3:2).

«Вердер» – «Майнц» – 0:1

Гол: Солои, 16.

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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