Стали известны судейские назначения 23-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 23-го тура чемпионата. Встречу между киевским «Динамо» и «Ингульцом» обслужит бригада рефери во главе с Николаем Балакиным, а Катерина Монзуль будет арбитром VAR.
23 апреля, пятница
«Мариуполь» – «Рух» – Виталий Романов (Днепр)
24 апреля, суббота
«Колос» – «Ворскла» – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
«Днепр-1» – «Минай» – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)
«Львов» – «Десна» – Евгений Арановский (Киев)
25 апреля, воскресенье
«Заря» – «Олимпик» – Максим Козыряцкий (Запорожье)
«Александрия» – «Шахтер» – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область)
«Динамо» – «Ингулец» – Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков)
Источник — Комитет арбитров УАФ
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