Стали известны судейские назначения 23-го тура УПЛ

Катерина Монзуль будет арбитром VAR на матче «Динамо» – «Ингулец»

  • 23.04.2021 02:40
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Стали известны судейские назначения 23-го тура УПЛ
© УАФ. Катерина Монзуль

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 23-го тура чемпионата. Встречу между киевским «Динамо» и «Ингульцом» обслужит бригада рефери во главе с Николаем Балакиным, а Катерина Монзуль будет арбитром VAR.

23 апреля, пятница

«Мариуполь» – «Рух» – Виталий Романов (Днепр)

24 апреля, суббота

«Колос» – «Ворскла» – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

«Днепр-1» – «Минай» – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)

«Львов» – «Десна» – Евгений Арановский (Киев)

25 апреля, воскресенье

«Заря» – «Олимпик» – Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Александрия» – «Шахтер» – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область)

«Динамо» – «Ингулец» – Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Комитет арбитров УАФ

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