Дмитрий ШАСТАЛ: «Матч с Зарей проходил не совсем по нашему плану»

Форвард «Александрии» Дмитрий Шастал прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины.
«Мы тщательно готовились к этому матчу, но матч проходил не совсем по нашему плану. Во втором тайме мы перенастроились и играли по другой схеме. Поэтому игра выровнялась», - сказал Шастал.
В финале «Заря» сыграет 13 мая с киевским «Динамо».
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Источник — Футбол 1/2/3
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