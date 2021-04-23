Дмитрий ШАСТАЛ: «Матч с Зарей проходил не совсем по нашему плану»

Форвард «Александрии» Дмитрий Шастал прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

«Мы тщательно готовились к этому матчу, но матч проходил не совсем по нашему плану. Во втором тайме мы перенастроились и играли по другой схеме. Поэтому игра выровнялась», - сказал Шастал.

В финале «Заря» сыграет 13 мая с киевским «Динамо».