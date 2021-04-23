ВИДЕО. За шаг до чемпионства. Как Аякс чуть не проиграл Утрехту

«Аякс» очень близок к чемпионству в Нидерландах, однако в перенесенном матче 21-го тура чуть не проиграл «Утрехту» (1:1).

Смотрите видеообзор матча «Аякс» – «Утрехт» – 1:1.

Лидеры после 29 туров из 34: «Аякс» (73), ПСВ, «АЗ Алкмар» (по 61), «Витесс» (56), «Фейеноорд» (54).

ГОЛ! 0:1. Густафсон, 13 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Альварес, 70 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.