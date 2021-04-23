ВИДЕО. За шаг до чемпионства. Как Аякс чуть не проиграл Утрехту

«Аякс» очень близок к чемпионству в Нидерландах, однако в перенесенном матче 21-го тура чуть не проиграл «Утрехту» (1:1).
Смотрите видеообзор матча «Аякс» – «Утрехт» – 1:1.
Лидеры после 29 туров из 34: «Аякс» (73), ПСВ, «АЗ Алкмар» (по 61), «Витесс» (56), «Фейеноорд» (54).
ГОЛ! 0:1. Густафсон, 13 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Альварес, 70 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Аякс).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Симон Густафссон (Утрехт).
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Источник — Sport.ua
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