Вест Хэм – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 33-го тура Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» – «Челси».

«Если в АПЛ до конца сезона два первых места облюбовали манчестерские команды, то за остальные места идет очень жесткая борьба особенно за попадание в Лигу чемпионов. Таких команд сегодня восемь – от третьего «Лестера» до девятого-десятого «Арсенала» и «Лидса». Это здорово, когда есть такая конкуренция!

Каждый тур в Англии преподносит сюрпризы. Например, «Челси» сыграл 0:0 с «Брайтоном». «Вест Хэм», играя в меньшинстве, уступает в перестрелке «Ньюкаслу» (2:3). Хотя перед этим «молотобойцы» выиграли два матча по 3:2 у «волков» и «лисиц». А до этого кстати еще сыграли 3:3 с «Арсеналом». Очень результативные матчи показывает команда Мойеса!

У «Челси» и «Вест Хэма» сейчас по 55 очков. Команды занимают 4 и 5 место в АПЛ. Но «Челси» под руководством Тухеля значительно надежнее командно играет на оборону. По пропущенным мячам они вторые после «Ман Сити» в АПЛ. У них большая конкуренция и почти два равноценных состава. «Челси» продолжает сражаться почти во всех турнирах. Правда, в течение месяца им предстоит сыграть девять сверхнапряженных решающих матчей. Два матча Лиги чемпионов с «Реалом», финал Кубка Англии с «Лестером», игры АПЛ, включающие в себя встречи с «Вест Хэмом», «Ман Сити», «Арсеналом», «Лестером». Возможен еще и финал Лиги чемпионов, если они туда попадут.

А «Вест Хэм» Мойеса в предыдущих четырех матчах штамповал по три мяча! Правда, «молотобойцы» и пропускают много! Раззабивался и разыгрался за «Вест Хэм» арендованный у МЮ Лингард. Помогает ему целая группа игроков атаки, в том числе и наш Ярмоленко, который восстановился от травмы.

Нагрузка на оборону «Челси» будет очень большой, но «аристократы» умеют и любят организованно обороняться и проводить быстрые атаки. Хотя «синие» и позиционно выглядят очень прилично. Встречаются две разностилевые команды и бесшабашно эмоциональные. Это творческий «Вест Хэм» и сверхорганизованный, дисциплинированный, системный «Челси», который умеет очень качественно сушить игру при необходимости. Тренерам придется много подумать над оптимальным игровым планом, потому что очень сложно нейтрализовать козыри соперника.

Если «Вест Хэм» идет недельным графиком, то «аристократам» после лондонского дерби через два дня играть в Мадриде с «Реалом». «Вест Хэм», конечно, свежее, но «Челси» разнообразнее. Предвижу небольшое преимущество «аристократов», но не удивлюсь ничейному исходу», – сказал Грозный.

Матч «Вест Хэм» – «Челси» состоится 24 апреля. Начало встречи – в 19:30.