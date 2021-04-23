РИЗНЫК: «Хотел бы переехать в Европу, там футболисты быстрее развиваются»

Голкипер сборной Украины и полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о том, где бы хотел продолжить свою карьеру:

«Шахтер»? Я еще никуда не перешел. Я здесь – в «Ворскле». Я не знаю, где журналисты берут новости. Они быстрее меня все знают. Говорили даже, что мной кипрский «Пафос» интересовался.

Греческий ПАОК? Не знаю, откуда берутся эти слухи. Куда бы хотел переехать? В Европу. Считаю, что там футболисты быстрее развиваются, чем у нас. Можно не брать топовые чемпионаты вроде Англии или Испании, но в той же Бельгии сейчас хорошее первенство.

В Украине ты будешь играть, но если поедешь в Европу, и тебя там никто не знает, то в основной состав никто сразу не поставит. Это нормально. Минимум полгода нужно».