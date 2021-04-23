РИЗНЫК: «Хотел бы переехать в Европу, там футболисты быстрее развиваются»

Голкипер «Ворсклы» рассказал о том, где бы хотел продолжить свою карьеру

  • 23.04.2021 00:23
  • 199 просмотров
  • 2 комментария
РИЗНЫК: «Хотел бы переехать в Европу, там футболисты быстрее развиваются»
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Голкипер сборной Украины и полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о том, где бы хотел продолжить свою карьеру:

«Шахтер»? Я еще никуда не перешел. Я здесь – в «Ворскле». Я не знаю, где журналисты берут новости. Они быстрее меня все знают. Говорили даже, что мной кипрский «Пафос» интересовался.

Греческий ПАОК? Не знаю, откуда берутся эти слухи. Куда бы хотел переехать? В Европу. Считаю, что там футболисты быстрее развиваются, чем у нас. Можно не брать топовые чемпионаты вроде Англии или Испании, но в той же Бельгии сейчас хорошее первенство.

В Украине ты будешь играть, но если поедешь в Европу, и тебя там никто не знает, то в основной состав никто сразу не поставит. Это нормально. Минимум полгода нужно».

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Источник — Отдушивдушу

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 00:59
    0
    Радует, что есть ребята с здравыми мозгами, готовые конкурировать в честной, цивилизованной футбольной стране.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.04.2021 00:30
    0
    Украина - это Европа между прочим, так что давай, гоу в столицу!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 00:59
    0
    Радует, что есть ребята с здравыми мозгами, готовые конкурировать в честной, цивилизованной футбольной стране.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.04.2021 00:30
    0
    Украина - это Европа между прочим, так что давай, гоу в столицу!
    Ссылка
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