ПАОК интересуется кипером Ворсклы Ризныком – источник

Греческий ПАОК проявляет интерес к подписанию 22-летнего вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, сообщает издание OnSports со ссылкой на источники из Украины.

За своего футболиста, заинтересованность в котором также приписывают «Шахтеру», полтавский клуб хочет выручить 1,5 миллиона евро.

Также виды на Ризныка имеет польская «Легия».

Контракт Ризныка с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.