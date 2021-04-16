ПАОК интересуется кипером Ворсклы Ризныком – источник

Греческий ПАОК проявляет интерес к подписанию 22-летнего вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, сообщает издание OnSports со ссылкой на источники из Украины.
За своего футболиста, заинтересованность в котором также приписывают «Шахтеру», полтавский клуб хочет выручить 1,5 миллиона евро.
Также виды на Ризныка имеет польская «Легия».
Контракт Ризныка с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
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Источник — OnSports
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