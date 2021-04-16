ПАОК интересуется кипером Ворсклы Ризныком – источник

Талантливый вратарь полтавского клуба входит в сферу интересов представителя чемпионата Греции

  • 16.04.2021 10:21
  • 154 просмотра
  • 1 комментарий
ПАОК интересуется кипером Ворсклы Ризныком – источник
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Греческий ПАОК проявляет интерес к подписанию 22-летнего вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, сообщает издание OnSports со ссылкой на источники из Украины.

За своего футболиста, заинтересованность в котором также приписывают «Шахтеру», полтавский клуб хочет выручить 1,5 миллиона евро.

Также виды на Ризныка имеет польская «Легия».

Контракт Ризныка с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

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Источник — OnSports

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 10:30
    +2
    Пусть Бойко забирают!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 10:30
    +2
    Пусть Бойко забирают!
    Ссылка
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