Йожеф САБО: «Поведение Ультрас Динамо? А что им еще нужно?»

Экс-тренер «Динамо» - о выходе в финал Кубка Украины

  • 22.04.2021 23:28
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Йожеф САБО: «Поведение Ультрас Динамо? А что им еще нужно?»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал выход команды в финал Кубка Украины:

«Поведение ультрас «Динамо»? Если «Динамо» выиграет Кубок Украины и чемпионат – что им еще нужно? Суперкубок киевляне уже выиграли. Видимо, они все еще стоят на том, что Луческу тренировал «Шахтер» и из-за этого не должен возглавлять «Динамо».

Если говорить о финале Кубка Украины, то «Заря» – подходящий соперник для «Динамо». Должна быть хорошая игра, если все футболисты «Зари» будут готовы. Конечно, динамовцы – фавориты в этом противостоянии».

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Источник — 1927.kiev.ua

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