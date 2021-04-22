Йожеф САБО: «Поведение Ультрас Динамо? А что им еще нужно?»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал выход команды в финал Кубка Украины:

«Поведение ультрас «Динамо»? Если «Динамо» выиграет Кубок Украины и чемпионат – что им еще нужно? Суперкубок киевляне уже выиграли. Видимо, они все еще стоят на том, что Луческу тренировал «Шахтер» и из-за этого не должен возглавлять «Динамо».

Если говорить о финале Кубка Украины, то «Заря» – подходящий соперник для «Динамо». Должна быть хорошая игра, если все футболисты «Зари» будут готовы. Конечно, динамовцы – фавориты в этом противостоянии».