ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с Миланом

Шведский форвард останется в клубе еще на год

  • 22.04.2021 22:23
  • 1320 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с Миланом
© ФК Милан

Как и прогнозировалось, «Милан» официально объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022. Финансовые подробности контракта не разглашаются.

Предыдущий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекал в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 17 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Источник — ФК Милан

(3 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 22.04.2021 22:32
    0
    Ибра форева!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 22.04.2021 22:32
    0
    Ибра форева!
    Ссылка
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