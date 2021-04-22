ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с Миланом

Как и прогнозировалось, «Милан» официально объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022. Финансовые подробности контракта не разглашаются.
Предыдущий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекал в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 17 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах.
📸 Pics of the Z-day 🖼️ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/1JhK31AGIA— AC Milan (@acmilan) April 22, 2021
Official Statement: Zlatan Ibrahimović ➡ https://t.co/1oOb4W15WF 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) April 22, 2021
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡ https://t.co/PPGZkg71PY 🔴⚫ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/v42ESLGnKa
Источник — ФК Милан
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