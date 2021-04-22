ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с Миланом

Как и прогнозировалось, «Милан» официально объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022. Финансовые подробности контракта не разглашаются.

Предыдущий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекал в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 17 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах.