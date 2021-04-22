Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом

Златан Ибрагимович останется в «Милане» до лета 2022 года. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт 39-летнего шведского форварда истекает в конце нынешнего сезона. Ибрагимович уже договорился о продлении контракта с «Миланом», и официальное объявление об этом ожидается уже в ближайшие часы.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 17 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Вчера «Милан» в 32-м туре Серии А дома проиграл «Сассуоло» - 1:2.