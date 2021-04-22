Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом

Официально объявить о продлении контракта должны в ближайшие часы

  • 22.04.2021 19:21
  • 759 просмотров
  • 0 комментариев
Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович останется в «Милане» до лета 2022 года. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт 39-летнего шведского форварда истекает в конце нынешнего сезона. Ибрагимович уже договорился о продлении контракта с «Миланом», и официальное объявление об этом ожидается уже в ближайшие часы.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 17 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Вчера «Милан» в 32-м туре Серии А дома проиграл «Сассуоло» - 1:2.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности