Де Дзерби показал уровень. Милан сенсационно дома проиграл Сассуоло

21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Италии.
«Милан» сенсационно проиграл «Сассуоло» (1:2). Дубль оформил форвард Джакомо Распадори. Главный тренер команды гостей Роберто Де Дзерби, которого сватают в «Шахтер», сотворил сенсацию.
Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Милан» (66), «Аталанта» (64), «Ювентус» (62), «Наполи» (60), «Лацио» (58), «Рома» (54).
Серия А. 32-й тур
«Милан» – «Сассуоло» – 1:2
Голы: Хакан Чалханоглу, 30 – Распадори, 76, 83
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия (Калюлю, 86), Томори, Далот, Мейте (Диас, 86), Хакан Чалханоглу (Крунич, 74), Кессье, Ребич (Манджукич, 74), Леан, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 86).
«Сассуоло»: Консильи, Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 64), Джуричич (Траоре, 63), Обианг (Лопес, 72), Локателли, Дефрель (Распадори, 64), Берарди, Бога (Гараслин, 83).
Предупреждение: Джуричич, 60.
Судья: Сакки (Италия).
21 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Турнирная таблица Серии A
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Милан).
Источник — Sport.ua
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Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
Шанс для Аталанты, но выиграть у Ромы будет непросто.
Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
Шанс для Аталанты, но выиграть у Ромы будет непросто.
Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
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