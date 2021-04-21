32-й тур
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Де Дзерби показал уровень. Милан сенсационно дома проиграл Сассуоло

21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Италии

  • 21.04.2021 22:02
  • 1965 просмотров
  • 11 комментариев
Де Дзерби показал уровень. Милан сенсационно дома проиграл Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Италии.

«Милан» сенсационно проиграл «Сассуоло» (1:2). Дубль оформил форвард Джакомо Распадори. Главный тренер команды гостей Роберто Де Дзерби, которого сватают в «Шахтер», сотворил сенсацию. 

Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Милан» (66), «Аталанта» (64), «Ювентус» (62), «Наполи» (60), «Лацио» (58), «Рома» (54).

Серия А. 32-й тур

«Милан»  «Сассуоло»  1:2

Голы: Хакан Чалханоглу, 30 – Распадори, 76, 83

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия (Калюлю, 86), Томори, Далот, Мейте (Диас, 86), Хакан Чалханоглу (Крунич, 74), Кессье, Ребич (Манджукич, 74), Леан, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 86).

«Сассуоло»: Консильи, Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 64), Джуричич (Траоре, 63), Обианг (Лопес, 72), Локателли, Дефрель (Распадори, 64), Берарди, Бога (Гараслин, 83).

Предупреждение: Джуричич, 60.

Судья: Сакки (Италия).

21 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица Серии A

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
77' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
30' ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Милан).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.04.2021 23:31
    0
    Ніяка це не сенсація. Хто слідкує за Серією А, ті знають, що Сассуоло - міцний середняк, з яким всім непросто. Мілан - одна з найкращих команд ліги в іграх на виїзді, але погано грають дома. Так що результат десь прогнозований. Ну і карма за єсл
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 21.04.2021 23:25
    +1
    OKs100, 21.04.2021 22:47
    Не пойдет. Сассуоло по составу стоит в два раза дороже Шахтера. Перспектив намного больше.
    Що ви розказуєте?Сассуоло точно не богатший за Шахтар.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 21.04.2021 23:20
    0
    Чому сенсаційно?
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 21.04.2021 23:06
    +2
    OKs100, 21.04.2021 22:47
    Не пойдет. Сассуоло по составу стоит в два раза дороже Шахтера. Перспектив намного больше.
    Не в 2 раза дороже. ШД предложит зарплату от которой не откажешься + ЛЧ.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 23:00
    0
    Vadum Hrynchuk, 21.04.2021 22:31
    Распадорисило Милан под конец
    Ахахах, на 76 минуте тип радуется как-будто бы забил клубу из Суперлиги А на деле просто обычный Милан
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.04.2021 22:55
    -3
    Красава!!! Ждём в Шахтёре!!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 22:47
    0
    KARABAS55, 21.04.2021 22:24
    Я не знаю как остальные фанаты Шахтёра, но мне этот тренер уж очень нравиться как специалист. Он реально знает что делает. Последние игры реально не слабых соперников наказывают. Руководство Шахтера если может быть раньше сомневались, то шас должны сомнения отпасть.
    Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
    Не пойдет. Сассуоло по составу стоит в два раза дороже Шахтера. Перспектив намного больше.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 21.04.2021 22:34
    0
    Ну что, Милан опять мимо топ-4?)
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.04.2021 22:31
    +2
    Распадорисило Милан под конец
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 22:24
    +2
    Я не знаю как остальные фанаты Шахтёра, но мне этот тренер уж очень нравиться как специалист. Он реально знает что делает. Последние игры реально не слабых соперников наказывают. Руководство Шахтера если может быть раньше сомневались, то шас должны сомнения отпасть.
    Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 22:10
    +2
    Хороший тренер для Шахтера растет.
    Шанс для Аталанты, но выиграть у Ромы будет непросто.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.04.2021 23:06
    +2
    OKs100, 21.04.2021 22:47
    Не пойдет. Сассуоло по составу стоит в два раза дороже Шахтера. Перспектив намного больше.
    Не в 2 раза дороже. ШД предложит зарплату от которой не откажешься + ЛЧ.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.04.2021 22:31
    +2
    Распадорисило Милан под конец
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 22:24
    +2
    Я не знаю как остальные фанаты Шахтёра, но мне этот тренер уж очень нравиться как специалист. Он реально знает что делает. Последние игры реально не слабых соперников наказывают. Руководство Шахтера если может быть раньше сомневались, то шас должны сомнения отпасть.
    Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 22:10
    +2
    Хороший тренер для Шахтера растет.
    Шанс для Аталанты, но выиграть у Ромы будет непросто.
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 21.04.2021 23:25
    +1
    OKs100, 21.04.2021 22:47
    Не пойдет. Сассуоло по составу стоит в два раза дороже Шахтера. Перспектив намного больше.
    Що ви розказуєте?Сассуоло точно не богатший за Шахтар.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.04.2021 23:31
    0
    Ніяка це не сенсація. Хто слідкує за Серією А, ті знають, що Сассуоло - міцний середняк, з яким всім непросто. Мілан - одна з найкращих команд ліги в іграх на виїзді, але погано грають дома. Так що результат десь прогнозований. Ну і карма за єсл
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 21.04.2021 23:20
    0
    Чому сенсаційно?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 23:00
    0
    Vadum Hrynchuk, 21.04.2021 22:31
    Распадорисило Милан под конец
    Ахахах, на 76 минуте тип радуется как-будто бы забил клубу из Суперлиги А на деле просто обычный Милан
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 22:47
    0
    KARABAS55, 21.04.2021 22:24
    Я не знаю как остальные фанаты Шахтёра, но мне этот тренер уж очень нравиться как специалист. Он реально знает что делает. Последние игры реально не слабых соперников наказывают. Руководство Шахтера если может быть раньше сомневались, то шас должны сомнения отпасть.
    Нужно вырвать этого тренера, главное чтобы он сам захотел к нам пойти.
    Не пойдет. Сассуоло по составу стоит в два раза дороже Шахтера. Перспектив намного больше.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 21.04.2021 22:34
    0
    Ну что, Милан опять мимо топ-4?)
    Ссылка
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