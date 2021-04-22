«Милан» дома потерпел неожиданное поражение от «Сассуоло» (1:2) в поединке 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Сассуоло» — 1:2
Голы: Чалханоглу, 30 — Распадори, 77, 83
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Милан).
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Источник — YouTube
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