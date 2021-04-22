Богдан ЛЕДНЕВ: «Весь сезон шли к этому. Осталось собрать сливки»

Хавбек «Динамо» - о выходе в финал Кубка Украины

  • 22.04.2021 22:37
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Весь сезон шли к этому. Осталось собрать сливки»
© ФК Динамо. Богдан Леднев

Вчера «Динамо» в полуфинале Кубка Украины на выезде обыграло «Агробизнес» 3:0. Автор первого гола в матче Богдан Леднев поделился впечатлениями по поводу выхода в финал:

- Можно ли сказать, что это один из важнейших голов в твоей карьере, если принимать во внимание то, как киевляне открыли счет?
- Все голы важны, но, конечно, приятно забивать в таких матчах, как полуфинал Кубка, в котором разыгрывается путевка в финал.

- Почему так долго не удавалось открыть счет?
- Всегда тяжело играть с соперниками, которые выходят действовать на оборону, хорошо перестраиваются. Они понимают, что только за счет этого могут победить. Но в том моменте соперники где-то не добежали, и мы сразу наказали их за ошибку.

- Можно считать, что «Динамо» победило на классе?
- В таких матчах важно забить гол. Ведь чем больше времени проходит, тем тяжелее становится играть. Поэтому хорошо, что удалось открыть счет до перерыва, и во втором тайме была уже совсем другая игра.

- «Динамо» набрало уверенный ход. Откуда у команды такая уверенность?
- С победами приходит и уверенность в своих силах. Побед было достаточно, осталось довести начатое до конца.

- Наверное, после забитого мяча тебе хотелось подольше задержаться на поле?
- Конечно, всегда хочется играть как можно больше. Но тренер принял такое решение. Я благодарен, что он дал мне шанс выйти в стартовом составе. Считаю, что у меня получилось себя проявить.

- Что выйдет на первый план в важнейшем этапе концовки сезона?
- Мы весь сезон шли к этому. Как говорится, осталось только собрать сливки. Но никакой расслабленности быть не может, нам нужно сделать свое дело.

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Источник — ФК Динамо Киев

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