Богдан ЛЕДНЕВ: «Весь сезон шли к этому. Осталось собрать сливки»

Вчера «Динамо» в полуфинале Кубка Украины на выезде обыграло «Агробизнес» 3:0. Автор первого гола в матче Богдан Леднев поделился впечатлениями по поводу выхода в финал:

- Можно ли сказать, что это один из важнейших голов в твоей карьере, если принимать во внимание то, как киевляне открыли счет?

- Все голы важны, но, конечно, приятно забивать в таких матчах, как полуфинал Кубка, в котором разыгрывается путевка в финал.

- Почему так долго не удавалось открыть счет?

- Всегда тяжело играть с соперниками, которые выходят действовать на оборону, хорошо перестраиваются. Они понимают, что только за счет этого могут победить. Но в том моменте соперники где-то не добежали, и мы сразу наказали их за ошибку.

- Можно считать, что «Динамо» победило на классе?

- В таких матчах важно забить гол. Ведь чем больше времени проходит, тем тяжелее становится играть. Поэтому хорошо, что удалось открыть счет до перерыва, и во втором тайме была уже совсем другая игра.

- «Динамо» набрало уверенный ход. Откуда у команды такая уверенность?

- С победами приходит и уверенность в своих силах. Побед было достаточно, осталось довести начатое до конца.

- Наверное, после забитого мяча тебе хотелось подольше задержаться на поле?

- Конечно, всегда хочется играть как можно больше. Но тренер принял такое решение. Я благодарен, что он дал мне шанс выйти в стартовом составе. Считаю, что у меня получилось себя проявить.

- Что выйдет на первый план в важнейшем этапе концовки сезона?

- Мы весь сезон шли к этому. Как говорится, осталось только собрать сливки. Но никакой расслабленности быть не может, нам нужно сделать свое дело.