ВИДЕО. Игра обнадеживает. Свитолина нанесла поражение экс-первой ракетке

На турнире в Штутгарте Элина переиграла Анжелик Кербер в двух сетах

  • 22.04.2021 22:19
  • 1253 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Игра обнадеживает. Свитолина нанесла поражение экс-первой ракетке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.

Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, была экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (WTA 26).

Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 34 минуты.

ВИДЕО. Игра обнадеживает. Свитолина нанесла поражение экс-первой ракетке

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.04.2021 23:58
    0
    Чесно кажучи, я б не сказав, що Еліна дуже вже добре зіграла. Плюси в грі були, хоча б той же відсоток першої подачі, але ж треба враховувати, наскільки Кербер стилістично підходить Еліні. От по матчу з Квітовою можна буде щось конкретне казати. Швидкий штутгартський грунт, більше схожий на хард, є непоганим покриттям для чешки. Тож подивимось, чи не випадковістю була перемога на зубах у Маямі
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 22.04.2021 23:48
    +1
    Гляньте процент першої подачі у Еліни(70%),це щось нереальне.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.04.2021 23:29
    +1
    Хорошая игра в целом и в первую очередь от Элины! Хотя пару раз заставила высказать свои ощущения "незлим тихим", когда имела отличную возможность атаковать (хоть вправо, хоть влево!), а вместо этого давала Анжелик удобный мяч. Но куда уж Эля без этого.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 22.04.2021 22:54
    0
    Александр Шевченко, 22.04.2021 22:34
    Победила Кербер, вот это достижение, а уже и забыл про эту Кербер, когда она что-то путнее хоть показывала?
    Тебя мелкого хейтера не спросили!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.04.2021 22:34
    -6
    Победила Кербер, вот это достижение, а уже и забыл про эту Кербер, когда она что-то путнее хоть показывала?
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 22.04.2021 23:48
    +1
    Гляньте процент першої подачі у Еліни(70%),це щось нереальне.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.04.2021 23:29
    +1
    Хорошая игра в целом и в первую очередь от Элины! Хотя пару раз заставила высказать свои ощущения "незлим тихим", когда имела отличную возможность атаковать (хоть вправо, хоть влево!), а вместо этого давала Анжелик удобный мяч. Но куда уж Эля без этого.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.04.2021 23:58
    0
    Чесно кажучи, я б не сказав, що Еліна дуже вже добре зіграла. Плюси в грі були, хоча б той же відсоток першої подачі, але ж треба враховувати, наскільки Кербер стилістично підходить Еліні. От по матчу з Квітовою можна буде щось конкретне казати. Швидкий штутгартський грунт, більше схожий на хард, є непоганим покриттям для чешки. Тож подивимось, чи не випадковістю була перемога на зубах у Маямі
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 22.04.2021 22:54
    0
    Александр Шевченко, 22.04.2021 22:34
    Победила Кербер, вот это достижение, а уже и забыл про эту Кербер, когда она что-то путнее хоть показывала?
    Тебя мелкого хейтера не спросили!
    Ссылка
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