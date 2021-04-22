Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, была экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (WTA 26).
Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 34 минуты.
ВИДЕО. Игра обнадеживает. Свитолина нанесла поражение экс-первой ракетке
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Источник — Sport.ua
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