Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.

Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, была экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (WTA 26).

Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 34 минуты.

ВИДЕО. Игра обнадеживает. Свитолина нанесла поражение экс-первой ракетке