В пятницу, 23 апреля, состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» встретится с «Рухом».
Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:00.
«Мариуполь» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Рух».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.