В пятницу, 23 апреля, состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» встретится с «Рухом».

Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:00.

«Мариуполь» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Рух».