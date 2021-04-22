Владислав КОЧЕРГИН: «Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил»

Украинский хавбек «Зари» прокомментировал победу над «Александрией» в полуфинале Кубка Украины

  • 22.04.2021 19:57
  • 316 просмотров
  • 2 комментария
Владислав КОЧЕРГИН: «Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

24-летний украинский полузащитник «Зари» Владислав Кочергин, автор гола в ворота «Александрии» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти), подвел итоги матча.

«Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил — ничего сложного. Жаль, что этот гол не принес нам победу, но мы показали характер, и что мы — одна команда, одно целое», — сказал Кочергин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 22.04.2021 20:14
    0
    Красава Влад!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 22.04.2021 19:59
    +1
    Отличный голешник. Больше бейте по воротам.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 22.04.2021 19:59
    +1
    Отличный голешник. Больше бейте по воротам.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 22.04.2021 20:14
    0
    Красава Влад!
    Ссылка
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