Владислав КОЧЕРГИН: «Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил»

24-летний украинский полузащитник «Зари» Владислав Кочергин, автор гола в ворота «Александрии» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти), подвел итоги матча.

«Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил — ничего сложного. Жаль, что этот гол не принес нам победу, но мы показали характер, и что мы — одна команда, одно целое», — сказал Кочергин.