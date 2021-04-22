Владислав КОЧЕРГИН: «Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил»

24-летний украинский полузащитник «Зари» Владислав Кочергин, автор гола в ворота «Александрии» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти), подвел итоги матча.
«Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил — ничего сложного. Жаль, что этот гол не принес нам победу, но мы показали характер, и что мы — одна команда, одно целое», — сказал Кочергин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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