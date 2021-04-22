Агуэро согласился перейти в Барселону. Но только если Месси останется

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовал 2-летний контракт с «Барселоной». Он вступит в силу летом, после того, как истечет контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Манчестер Сити».

У Агуэро есть лишь одно условие для перехода в «Барселону»: в клубе должен остаться его близки друг Лионель Месси. При этом Агуэро готов к роли запасного форварда в «Барселоне».

В нынешнем сезоне на счету Агуэро 3 гола в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что интерес к форварду проявляет «Ювентус».