Агуэро согласился перейти в Барселону. Но только если Месси останется

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовал 2-летний контракт с «Барселоной». Он вступит в силу летом, после того, как истечет контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Манчестер Сити».
У Агуэро есть лишь одно условие для перехода в «Барселону»: в клубе должен остаться его близки друг Лионель Месси. При этом Агуэро готов к роли запасного форварда в «Барселоне».
В нынешнем сезоне на счету Агуэро 3 гола в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что интерес к форварду проявляет «Ювентус».
Источник — AS
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