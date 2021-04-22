Агуэро согласился перейти в Барселону. Но только если Месси останется

Форвард «Манчестер Сити» готов подписать 2-летний контракт с каталонцами

  • 22.04.2021 20:25
  • 401 просмотр
  • 3 комментария
Агуэро согласился перейти в Барселону. Но только если Месси останется
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовал 2-летний контракт с «Барселоной». Он вступит в силу летом, после того, как истечет контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Манчестер Сити».

У Агуэро есть лишь одно условие для перехода в «Барселону»: в клубе должен остаться его близки друг Лионель Месси. При этом Агуэро готов к роли запасного форварда в «Барселоне».

В нынешнем сезоне на счету Агуэро 3 гола в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что интерес к форварду проявляет «Ювентус».

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Источник — AS

(1 голос)

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Комментарии
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 22.04.2021 20:45
    +1
    І це ще навіть не перейшовши в Барсу ))
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.04.2021 20:43
    0
    В статье он уже играет и забивает за Барсу ))
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 22.04.2021 20:43
    0
    Агуеро вже встиг забити 3 м'ячі в 15 матчах за "Барселону" в поточному сезоні ))
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 22.04.2021 20:45
    +1
    І це ще навіть не перейшовши в Барсу ))
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.04.2021 20:43
    0
    В статье он уже играет и забивает за Барсу ))
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 22.04.2021 20:43
    0
    Агуеро вже встиг забити 3 м'ячі в 15 матчах за "Барселону" в поточному сезоні ))
    Ссылка
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