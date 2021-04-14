Ювентус хочет подписать Агуэро и подготовил двухлетний контракт

Форвард «Манчестер Сити» может перебраться в Италию

  • 14.04.2021 16:06
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Ювентус хочет подписать Агуэро и подготовил двухлетний контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в конце сезона станет свободным агентом, привлек внимание многих грандов мирового футбола.

Как сообщает испанская пресса, аргентинского форварда хочет подписать «Ювентус». Туринский клуб предложил Серхио двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Агуэро намерена подписать «Барселона», сам футболист готов перебраться в каталонский клуб.

Напомним, что Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. В текущем сезоне аргентинец провел за «горожан» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

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Источник — El Chiringuito

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