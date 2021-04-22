Стало известно имя нового наставника Чернигова

Новым главным тренером «Чернигова» назначен Валерий Черный, работавший спортивным директором этого футбольного клуба. Ранее он возглавлял корюковский «Авангард», выступавший в первенстве Украины среди аматоров.

Черному в «Чернигове» будут помогать Михаил Ярмошенко и Артем Падун, входившие в тренерский штаб предыдущего тренера Вадима Постового, которого в среду отправили в отставку.

«Чернигов» в текущей таблице группы «А» Второй лиги занимает 10-е место с 13-ю очками в активе.