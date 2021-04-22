Стало известно имя нового наставника Чернигова

Клуб Второй лиги Украины возглавил Валерий Черный

  • 22.04.2021 19:30
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Стало известно имя нового наставника Чернигова
© ФК Чернигов. Валерий Черный

Новым главным тренером «Чернигова» назначен Валерий Черный, работавший спортивным директором этого футбольного клуба. Ранее он возглавлял корюковский «Авангард», выступавший в первенстве Украины среди аматоров.

Черному в «Чернигове» будут помогать Михаил Ярмошенко и Артем Падун, входившие в тренерский штаб предыдущего тренера Вадима Постового, которого в среду отправили в отставку.

«Чернигов» в текущей таблице группы «А» Второй лиги занимает 10-е место с 13-ю очками в активе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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