Стало известно имя нового наставника Чернигова

Новым главным тренером «Чернигова» назначен Валерий Черный, работавший спортивным директором этого футбольного клуба. Ранее он возглавлял корюковский «Авангард», выступавший в первенстве Украины среди аматоров.
Черному в «Чернигове» будут помогать Михаил Ярмошенко и Артем Падун, входившие в тренерский штаб предыдущего тренера Вадима Постового, которого в среду отправили в отставку.
«Чернигов» в текущей таблице группы «А» Второй лиги занимает 10-е место с 13-ю очками в активе.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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