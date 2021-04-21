Чернигов уволил главного тренера

В среду, 21 апреля, остался без главного тренера «Чернигов». Клубное руководство, недовольное выступлениями команды в весенней части сезона, отправило в отставку тренера Вадима Постового.
Вечернюю тренировку будет проводить его помощник — Михаил Ярмошенко, но уже 22 апреля команде должны представить нового главного тренера.
«Чернигов» занимает десятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что без главного тренера осталась «Таврия Симферополь».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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