Таврия Симферополь отправила в отставку главного тренера

В среду, 21 апреля, был отправлен в отставку главный тренер «Таврии Симферополь» Олег Федорчук. Решение связано с неудовлетворительными результатами команды в весенней части чемпионата во Второй лиге.

Тренировку футболисты «Таврии Симферополь», перед которыми стояла задача повыситься в классе, проведут под руководством Эдуарда Хаврова — главного тренера новокаховской «Энергии». Однако уже 22 апреля команде должен быть представлен новый тренер. По предварительной информации, среди претендентов и Сергей Шевченко, возглавлявший «Таврию Симферополь» в осенней части чемпионата.

«Таврия Симферополь» занимает четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 28 очков.