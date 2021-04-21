Таврия Симферополь отправила в отставку главного тренера

В среду, 21 апреля, был отправлен в отставку главный тренер «Таврии Симферополь» Олег Федорчук. Решение связано с неудовлетворительными результатами команды в весенней части чемпионата во Второй лиге.
Тренировку футболисты «Таврии Симферополь», перед которыми стояла задача повыситься в классе, проведут под руководством Эдуарда Хаврова — главного тренера новокаховской «Энергии». Однако уже 22 апреля команде должен быть представлен новый тренер. По предварительной информации, среди претендентов и Сергей Шевченко, возглавлявший «Таврию Симферополь» в осенней части чемпионата.
«Таврия Симферополь» занимает четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 28 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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