Элина СВИТОЛИНА: «Меняю стиль игры, потому что не становлюсь моложе»

Украинская теннисистка рассказала, что мотивирует ее менять свой стиль ведения матчей

  • 22.04.2021 18:21
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Элина СВИТОЛИНА: «Меняю стиль игры, потому что не становлюсь моложе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) рассказала об изменениях в своей игре.

- Ты говоришь об изменении игры. Сейчас все больше игр, где ты стараешься играть агрессивнее соперницы, вести игру первым номером. Какая основная мотивация для тебя менять свой оборонительный стиль тенниса?
- Это связано и с тем, что я не становлюсь моложе, а только старше и старше. У меня такой стиль игры, что очень много затрат энергии на каждом матче. Это один из факторов. Еще один фактор — это то, что уже несколько лет как в теннисе стали больше атаковать, играть агрессивнее, сильнее физически стали. Все продвигается вперед, и я не хочу оставаться на том уровне, где я была год назад или два года назад. Практически каждый месяц кто-то привносит что-то новое, выигрывает турниры, Шлемы. Нужно себя улучшать постоянно и привносить новое в игру, иначе ты будешь топтаться на одном месте, а если топчешься, то ты отваливаешься назад. Это два главных фактора, которые повлияли на то, что я должна была себя пересилить, много работать, чтобы это приносило свои плоды в игре. Играя столько лет в теннис, достаточно сложно что-то поменять полностью. Можно только что-то добавить и где-то быть более устойчивой психологически, чтобы верить, что изменения принесут тебе успех.

- Когда ты ставишь для себя задачу играть в матче первым номером, тебе комфортно на корте?
- Сейчас уже комфортно, было время, когда это было некомфортно. Много лет это ушло на то, чтобы быть, где я сейчас. Я хочу улучшать свою игру, продвигаться еще дальше, еще есть место для совершенствования, оно есть всегда. Сейчас я чувствую себя намного комфортнее, когда играю с игроками, которые экстремально агрессивные. За последние года два этой работы сейчас уже видно, что многое поменялось в моей игре, хотя на самом деле я работаю над этим гораздо дольше.

- Ты говоришь о мотивации, изменении стиля тенниса и желании улучшаться. Но за полгода спокойной жизни во время локдауна не было ли мыслей завершить карьеру и наслаждаться интересными путешествиями и обычной жизнью без стрессов?
- Мы, конечно, шутили, я думаю, что все теннисисты над этим шутили: что пора уже с этим завязывать, что и так уже хорошо. Но для меня важны мои задачи. Когда мы вышли из карантина, я уже была и сейчас остаюсь мотивированной на титулы, на победы. Это мотивирует меня до сих пор, это пересилило желание оставаться дома. Пока что для меня это в приоритете.

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Источник — Большой теннис Украины

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