Вратарь Агробизнеса: «Чувствую свою вину во втором пропущенном мяче»

21-летний украинский вратарь «Агробизнеса» Андрей Артым подвел итоги поражения от киевского «Динамо» (0:3) в полуфинале Кубка Украины.
«Могли, конечно, лучше провести матч. Чувствую свою вину во втором пропущенном мяче, но в целом мы добились хорошего результата — дошли до полуфинала Кубка Украины. Эмоции смешанные — здорово, что прошли до полуфинала, но при этом разгромно проиграли в нем», — отметил Артым после матча.
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Источник — Футбол 1/2/3
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