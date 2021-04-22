Вратарь Агробизнеса: «Чувствую свою вину во втором пропущенном мяче»

21-летний украинский вратарь «Агробизнеса» Андрей Артым подвел итоги поражения от киевского «Динамо» (0:3) в полуфинале Кубка Украины.

«Могли, конечно, лучше провести матч. Чувствую свою вину во втором пропущенном мяче, но в целом мы добились хорошего результата — дошли до полуфинала Кубка Украины. Эмоции смешанные — здорово, что прошли до полуфинала, но при этом разгромно проиграли в нем», — отметил Артым после матча.