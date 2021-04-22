Александр КАРАВАЕВ: «Забили три, могли забить и больше»

28-летний украинский футболист «Динамо» Александр Караваев рассказал о победе над «Агробизнесом» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.

«Не сказал бы, что нам было легко. Было видно, что соперник в первом тайме закрылся и не давал ничего создать. Да, конечно, были моменты у Беседина и Шапаренко. Если бы реализовали их — было бы легче. Добились нужного результата, не дали сопернику ничего создать у своих ворот, забили три гола, могли забить больше. Конечно, видно, что класс играет свою роль. Мы разбирали соперника, не было никакой недооценки, полноценно готовились к матчу, чтобы победить», — отметил Караваев.