Мораес — Тайсону: «Мне очень нравилось с тобой играть»

33-летний украинский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес поблагодарил за совместные выступления 33-летнего бразильского хавбека Тайсона, который недавно покинул донецкий клуб.
«Отношения на поле и вне его всегда были замечательными, мне очень нравилось играть с тобой. Ты — победитель! Спасибо за все, что ты сделал для клуба. Успехов в этом новом вызове, мы всегда будем болеть за твой успех!», — написал Мораес.
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