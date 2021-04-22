Мораес — Тайсону: «Мне очень нравилось с тобой играть»

33-летний украинский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес поблагодарил за совместные выступления 33-летнего бразильского хавбека Тайсона, который недавно покинул донецкий клуб.

«Отношения на поле и вне его всегда были замечательными, мне очень нравилось играть с тобой. Ты — победитель! Спасибо за все, что ты сделал для клуба. Успехов в этом новом вызове, мы всегда будем болеть за твой успех!», — написал Мораес.