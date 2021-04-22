Снова без вердикта. Заседание по делу Гельзина перенесли

Сегодня УАФ должна была провести заседание по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина, который после матча с «Шахтером» нецензурно выражался в адрес судейского корпуса, а также ворвался в комнату арбитров.

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко рассказал, что заседание снова перенесли.

«Планировали сегодня рассмотреть дело президента «Олимпика», но уже в третий раз получили от него просьбу перенести дело. На этот раз он сказал, что из-за проблем со здоровьем вынужден уехать из Украины и будет находиться в самолете. Говорит, что хочет лично присутствовать на заседании».

«Мы уже в третий раз пошли ему навстречу, чтобы нас никто не обвинял, что мы не обеспечиваем ему все возможности для защиты. Перенесли на следующий четверг заседание».

«Если у него снова не выйдет прийти, то будем рассматривать без него», - сказал Грищенко.

Ранее сообщалось, что Гельзину грозит 5 лет дисквалификации.