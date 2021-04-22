Снова без вердикта. Заседание по делу Гельзина перенесли

Президенту «Олимпика» грозит длительная дисквалификация

  • 22.04.2021 15:55
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  • 1 комментарий
Снова без вердикта. Заседание по делу Гельзина перенесли
© olimpik.com.ua

Сегодня УАФ должна была провести заседание по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина, который после матча с «Шахтером» нецензурно выражался в адрес судейского корпуса, а также ворвался в комнату арбитров.

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко рассказал, что заседание снова перенесли.

«Планировали сегодня рассмотреть дело президента «Олимпика», но уже в третий раз получили от него просьбу перенести дело. На этот раз он сказал, что из-за проблем со здоровьем вынужден уехать из Украины и будет находиться в самолете. Говорит, что хочет лично присутствовать на заседании».

«Мы уже в третий раз пошли ему навстречу, чтобы нас никто не обвинял, что мы не обеспечиваем ему все возможности для защиты. Перенесли на следующий четверг заседание».

«Если у него снова не выйдет прийти, то будем рассматривать без него», - сказал Грищенко.

Ранее сообщалось, что Гельзину грозит 5 лет дисквалификации.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:02
    0
    Бред какой-то, то апперкоты раздают то судью отпиз. в раздевалке и тд и тп и ничего по сути, а тут еще б 7 лет тюряги дали с конфискацией
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:02
    0
    Бред какой-то, то апперкоты раздают то судью отпиз. в раздевалке и тд и тп и ничего по сути, а тут еще б 7 лет тюряги дали с конфискацией
    Ссылка
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