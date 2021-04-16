Гельзин рискует получить дисквалификацию на 5 лет

КДК УАФ продолжает рассматривать дело о поведении президента «Олимпика» Владислава Гельзина, который после матча с «Шахтером» в прямом эфире нецензурно высказался о судейском корпусе Украины, а также дважды врывался в комнату для арбитров.
По информации журналиста Александра Денисова, Гельзин получит дисквалификацию на 5 лет.
«Мы знаем, чего хочет Баранка (глава комитета этики и честной игры). Он хочет пожизненную дисквалификацию Гельзина. Никто не может оправдывать поведение Гельзина, но за такое пожизненно отстранять - это тоже эмоции».
«Наиболее очевидный вариант - отстранение на 5 лет и еще 5 лет условно. Жесткое наказание. То, что я знаю, то именно так выглядит конец этой истории», - сказал Денисов.
Пока нет информации, когда будет вынесено решение.
Источник — Денисов Time
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ПОЖИЗНЕННО и точка.
Ишь ты распоясался.
вроде ж разные структуры
--------
и еще , палкин за угрозы физической расправы арбитру - получил штраф в 5 к баксов ,а
Гельзин за маты - 5 лет бана
не , материться конечно не красиво, но не кажется вам что то в этой ситуации что то не совсем нормально ?
вроде ж разные структуры
--------
и еще , палкин за угрозы физической расправы арбитру - получил штраф в 5 к баксов ,а
Гельзин за маты - 5 лет бана
не , материться конечно не красиво, но не кажется вам что то в этой ситуации что то не совсем нормально ?
ПОЖИЗНЕННО и точка.
Ишь ты распоясался.
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