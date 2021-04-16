Гельзин рискует получить дисквалификацию на 5 лет

Александр Денисов рассказал о ситуации президента «Олимпика»

  • 16.04.2021 18:56
  • 806 просмотров
  • 4 комментария
Гельзин рискует получить дисквалификацию на 5 лет
© olimpik.com.ua

КДК УАФ продолжает рассматривать дело о поведении президента «Олимпика» Владислава Гельзина, который после матча с «Шахтером» в прямом эфире нецензурно высказался о судейском корпусе Украины, а также дважды врывался в комнату для арбитров.

По информации журналиста Александра Денисова, Гельзин получит дисквалификацию на 5 лет.

«Мы знаем, чего хочет Баранка (глава комитета этики и честной игры). Он хочет пожизненную дисквалификацию Гельзина. Никто не может оправдывать поведение Гельзина, но за такое пожизненно отстранять - это тоже эмоции».

«Наиболее очевидный вариант - отстранение на 5 лет и еще 5 лет условно. Жесткое наказание. То, что я знаю, то именно так выглядит конец этой истории», - сказал Денисов.

Пока нет информации, когда будет вынесено решение.

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Источник — Денисов Time

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 19:35
    +1
    Тут я еще вспомнил, как Коломойский набил лицо одному арбитру прямо в судейской комнате, после скандального арбитража потерпевшим игры Днепр - Динамо. Что-то я не слишал,чтобы Коломойского как-то наказали...! А тут за мат, которым общается 99% жителей нашей страны( даже учителя в школах и воспитательницы в детских садах), хотят 5 лет впаять отлучения от футбола....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:25
    +1
    Да вы шо, надо ему дать:
    ПОЖИЗНЕННО и точка.
    Ишь ты распоясался.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 19:09
    +5
    я что то одного не понял , откуда работник шахтера , может знать вердикт КДК ФФУ еще до его оглашения ?
    вроде ж разные структуры

    --------
    и еще , палкин за угрозы физической расправы арбитру - получил штраф в 5 к баксов ,а
    Гельзин за маты - 5 лет бана
    не , материться конечно не красиво, но не кажется вам что то в этой ситуации что то не совсем нормально ?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 19:02
    +1
    Могу только представить, как сейчас прессуют Гельзина на бабки. Он уже тысячу раз пожалел, что сказал правду об этих людях,захвативших власть в УАФ. Я бы на его месте поступил совершенно по другому...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 19:09
    +5
    я что то одного не понял , откуда работник шахтера , может знать вердикт КДК ФФУ еще до его оглашения ?
    вроде ж разные структуры

    --------
    и еще , палкин за угрозы физической расправы арбитру - получил штраф в 5 к баксов ,а
    Гельзин за маты - 5 лет бана
    не , материться конечно не красиво, но не кажется вам что то в этой ситуации что то не совсем нормально ?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 19:35
    +1
    Тут я еще вспомнил, как Коломойский набил лицо одному арбитру прямо в судейской комнате, после скандального арбитража потерпевшим игры Днепр - Динамо. Что-то я не слишал,чтобы Коломойского как-то наказали...! А тут за мат, которым общается 99% жителей нашей страны( даже учителя в школах и воспитательницы в детских садах), хотят 5 лет впаять отлучения от футбола....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:25
    +1
    Да вы шо, надо ему дать:
    ПОЖИЗНЕННО и точка.
    Ишь ты распоясался.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 19:02
    +1
    Могу только представить, как сейчас прессуют Гельзина на бабки. Он уже тысячу раз пожалел, что сказал правду об этих людях,захвативших власть в УАФ. Я бы на его месте поступил совершенно по другому...
    Ссылка
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