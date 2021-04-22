Владлен ЮРЧЕНКО: «Шевченко доказал, что он — наш герой»

Полузащитник «Зари» прокомментировал выход луганской команды в финал Кубка Украины

  • 22.04.2021 15:39
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Владлен ЮРЧЕНКО: «Шевченко доказал, что он — наш герой»
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

27-летний украинский полузащитник «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал победу над «Александрией» (1:1, 4:3 по пенальти), которая позволила луганской команде выйти в финал Кубка Украины.

«У Никиты Шевченко пенальти — это его сильное качество. И в том сезоне он выручал. Никита доказал, что он — герой.

Мне хочется задать вопрос экспертам — было ли вообще такое в футболе, когда идет подача углового, борьба в штрафной, мяч попадает в руку сопернику, тут же забивается гол, а перед этим звучит свисток об окончании первого экстратайма? По-моему, здесь ответ очевиден.

Насколько я знаю, мяч должен вылететь из штрафной или за пределы поля. Но когда еще идет борьба в штрафной площадке, мяч при этом попадает в руку, и, при наличии системы ВАР, этот эпизод не пересматривается, это странно», — заявил Юрченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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