Свитолина рассказала, почему не собирается прекращать работу с тренером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не считает, что сотрудничество с Энди Беттлсом мешает ей прогрессировать.



- Уже много лет в твоей команде Энди Беттлс. Бытует мнение, что ты не хочешь выходить из зоны комфорта и менять тренера, но из-за этого теряешь возможность прогрессировать. Опровергнешь?

- Не считаю, что это мешает мне прогрессировать. У меня всегда есть люди, вне команды, которые дают мне советы. Иногда те люди, которые говорят, что мне это мешает или что это зона комфорта, они не знают, что в некоторые недели у меня есть люди, которые вынуждают меня добавлять что-то в игру и мы это прорабатываем. Так же, как и Энди, который всегда открыт к новым моментам, которые могут привнести что-то в мою игру. Если посмотреть, то за последнее время у меня немного поменялась игра, я играю немного иначе.

Люди комментируют, но они не знают всей ситуации, всего тренировочного процесса и обсуждают только то, что они видят, и то, что я позволяю им видеть. Я знаю, в какой форме я нахожусь, над чем я должна поработать и чему нужно уделить внимание. В моей команде присутствуют люди, которые мне помогают в каких-то моментах, когда я знаю, что мне нужно что-то новое, что привнесет что-то лучшее в мою игру.