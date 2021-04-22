Виталий ВЕРНИДУБ: «Нет желания обсуждать судейство в игре с Александрией»

Капитан «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу над «Александрией» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти), а также высказался о незасчитанном голе.

«Нет никакого желания обсуждать судейство в этом матче. Я считаю, пускай люди смотрят и разбирают эти моменты, и делают выводы.

В этому годы мы играли несколько матчей в Лиге Европы, и там совсем все по-другому в плане ведения борьбы, динамики. Все исходит не только от соперника, а также от арбитра, который дает играть, дает динамику, не все свистит.

Не знаю, мы, может, туда стремимся, но надеюсь, у нас скоро также будет», - сказал Вернидуб.