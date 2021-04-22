Виталий ВЕРНИДУБ: «Нет желания обсуждать судейство в игре с Александрией»

Защитник «Зари» высказался о полуфинале Кубка Украины

  • 22.04.2021 13:54
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Нет желания обсуждать судейство в игре с Александрией»
© zarya-lugansk.com

Капитан «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу над «Александрией» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти), а также высказался о незасчитанном голе.

«Нет никакого желания обсуждать судейство в этом матче. Я считаю, пускай люди смотрят и разбирают эти моменты, и делают выводы.

В этому годы мы играли несколько матчей в Лиге Европы, и там совсем все по-другому в плане ведения борьбы, динамики. Все исходит не только от соперника, а также от арбитра, который дает играть, дает динамику, не все свистит.

Не знаю, мы, может, туда стремимся, но надеюсь, у нас скоро также будет», - сказал Вернидуб.

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Источник — Футбол 1/2/3

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