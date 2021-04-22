Директор Александрии: «Бурбас, бл***, что-то ляпнул, а мы комментируем»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев опроверг информацию о том, что Владимир Шаран покинет пост главного тренера в конце сезона.

- Правда, что Шаран покинет «Александрию», а Сергей Ковалец – главный кандидат ему на замену?

- Вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это же кто-то их создаёт, а я должен заниматься тем, чтобы их комментировать. Информация по отставке Шарана – безосновательная. Что касается Сергея Ковальца, никто с ним не разговаривал и не вёл переговоры. Это бессмыслица.

- Говорят, у Шарана была договоренность с президентом «Александрии»: если он не выводит команду в финал Кубка Украины, то уходит.

- Ну так это нужно спрашивать у источника этой новости. У Игоря Бурбаса. Он, наверное, лучше знает, какие договоренности были у Шарана и президента «Александрии». Бурбас, бл***, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем то, что он сказал. Это фантастика.

То что сказал Бурбас – абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вел никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно.

Осталось четыре тура до конца сезона УПЛ. После этого президент «Александрии» Сергей Кузьменко встретится с Владимиром Шараном. Они обсудят ситуацию, пообщаются и примут какое-то решение. Никто сейчас никого не увольняет, не нанимает новых тренеров, не ведутся ни с кем переговоры.

Это абсолютная дичь. Они пишут, бл***, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред, – сказал Китаев.