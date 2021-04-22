Директор Александрии: «Бурбас, бл***, что-то ляпнул, а мы комментируем»

Дмитрий Китаев остался недоволен качеством инсайдов от известного футбольного журналиста

  • 22.04.2021 13:56
  • 3057 просмотров
  • 4 комментария
Директор Александрии: «Бурбас, бл***, что-то ляпнул, а мы комментируем»
© Facebook. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев опроверг информацию о том, что Владимир Шаран покинет пост главного тренера в конце сезона.

- Правда, что Шаран покинет «Александрию», а Сергей Ковалец – главный кандидат ему на замену?
- Вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это же кто-то их создаёт, а я должен заниматься тем, чтобы их комментировать. Информация по отставке Шарана – безосновательная. Что касается Сергея Ковальца, никто с ним не разговаривал и не вёл переговоры. Это бессмыслица.

- Говорят, у Шарана была договоренность с президентом «Александрии»: если он не выводит команду в финал Кубка Украины, то уходит.
- Ну так это нужно спрашивать у источника этой новости. У Игоря Бурбаса. Он, наверное, лучше знает, какие договоренности были у Шарана и президента «Александрии». Бурбас, бл***, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем то, что он сказал. Это фантастика.

То что сказал Бурбас – абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вел никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно.

Осталось четыре тура до конца сезона УПЛ. После этого президент «Александрии» Сергей Кузьменко встретится с Владимиром Шараном. Они обсудят ситуацию, пообщаются и примут какое-то решение. Никто сейчас никого не увольняет, не нанимает новых тренеров, не ведутся ни с кем переговоры.

Это абсолютная дичь. Они пишут, бл***, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред, – сказал Китаев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 14:21
    +1
    Шарана в Шахётр!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.04.2021 14:17
    +1
    Цей Бурбас вже задрав зі своєю маячнею
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.04.2021 14:10
    +4
    Бурбас постійно маячну публікує, час вже звикнути і не реагувати.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 22.04.2021 14:07
    -4
    Но Шаран уйдет все равно)!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.04.2021 14:10
    +4
    Бурбас постійно маячну публікує, час вже звикнути і не реагувати.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 14:21
    +1
    Шарана в Шахётр!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.04.2021 14:17
    +1
    Цей Бурбас вже задрав зі своєю маячнею
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности