ФОТО. Фанаты Ман Юнайтед ворвались на базу клуба и требуют смены владельца

Болельщики «Манчестер Юнайтед» находятся в жесткой оппозиции к руководству клуба. Несмотря на то, что МЮ вышел из состава Европейской Суперлиги, фаны продолжают протестовать против политики клуба.

Группа фанатов устроила протест возле базы команды, заблокировав оба входа. Они растянули баннеры с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров. На одном из полотен написано «Мы решаем, когда вы играете».

Спустя некоторое время болельщикам удалось пробраться на тренировочное поле, где они вновь стали демонстрировать плакаты.

Напомним, что на фоне неудачи Суперлиги вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинет клуб по окончанию 2021 года.