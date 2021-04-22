Экс-шестая ракетка мира победила рак

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.
«Еще один шаг. Сегодня я заканчиваю лечение и могу сказать, что преодолела лимфому Ходжкина.
Всем спасибо. Каждое сообщение придало мне много сил. Бесконечная благодарность всем медикам, которые ежедневно помогают нам. Я вылечилась!», – сообщила испанская теннисистка.
Отметим, что Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.
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Источник — Twitter
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