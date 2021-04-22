Экс-шестая ракетка мира победила рак

Карла Суарес Наварро успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина

  • 22.04.2021 13:45
  • 841 просмотр
  • 1 комментарий
Экс-шестая ракетка мира победила рак
© Из личного архива Карлы Суарес Наварро

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.
 
«Еще один шаг. Сегодня я заканчиваю лечение и могу сказать, что преодолела лимфому Ходжкина.
 
Всем спасибо. Каждое сообщение придало мне много сил. Бесконечная благодарность всем медикам, которые ежедневно помогают нам. Я вылечилась!», – сообщила испанская теннисистка.
 
Отметим, что Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA. 

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.04.2021 14:07
    +3
    Хай щастить.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.04.2021 14:07
    +3
    Хай щастить.
    Ссылка
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