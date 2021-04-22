Александер ЧЕФЕРИН об исключении Реала: «Вероятность этого мала»

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных санкциях, которые будут наложены на мадридский «Реал». Функционер ответил на вопрос, будет ли исключен «Реал» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Момент в том, что сезон уже начался, телевидение будет требовать от нас возмещение убытков, если полуфиналы не будут сыграны. Соответственно, вероятность того, что матч «Реала» не состоится, мала. Но в будущем все может сложиться уже иначе.

У нас заседание в четверг, и если в течение суток после конгресса произошло множество событий, то к пятнице их произойдет еще больше», - сказал Чеферин.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» должен сыграть с «Челси». Матчи должны состояться 27 апреля и 5 мая.

Напомним, что 19 апреля была объявлена Европейская Суперлига, куда вошли 12 клубов, среди них шестеро английских. Но Суперлига была остановлена буквально за два дня, столкнувшись с жесткой критикой со стороны ФИФА, УЕФА и болельщиков. Практически все клубы уже заявили о своем выходе из Суперлиги. Только «Реал» и «Барселона» еще не вышли из турнира.