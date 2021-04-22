Виктор СКРИПНИК: «Победу в Александрии нам не подарили, мы ее заслужили»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Александрией» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти).
«Год назад на этом же стадионе мы проиграли по пенальти. Понимали, что играем против очень квалифицированного соперника и готовились соответственным образом. Этот поединок нам добавит только уверенности.
В кубковом матче уходит с поля лишь один победитель, нам сегодня улыбнулась удача, и мы смогли стать победителем. Нам эту победу не подарили, мы ее заслужили. Сейчас мы думаем лишь о предстоящих матчах чемпионата, а финал уже будет непосредственно позже», – сказал Скрипник.
В матче за титул «Заря» сразится с «Динамо».
Источник — ФК Заря
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