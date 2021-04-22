ШОВКОВСКИЙ: «Каждый должен понимать свою задачу и быть готовым на 100%»

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал о выдающихся моментах в своей карьере

  • 22.04.2021 12:50
  • 122 просмотра
  • 0 комментариев
ШОВКОВСКИЙ: «Каждый должен понимать свою задачу и быть готовым на 100%»

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал о выдающихся моментах в своей карьере.

«В 17 лет я начал играть за «Динамо-2». А в 18 лет - выступал за «Динамо». С 2003 меня ждал новый подъем. Я начал выходить на матчи Чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Один из самых сложных этапов того периода - Мундиаль-2006. Как раз накануне этого прорыва я получил тяжелую травму - перелом ключицы. Чтобы выйти тогда на поле, пришлось восстанавливаться в ускоренном режиме. Тогда я впервые начал работать с психологом, чтобы правильно настроиться на игру в турнире. Как результат, во время серии пенальти со Швейцарией я смог полностью овладеть своими эмоциями. К счастью, работа над собственным эмоциональным состоянием в такие напряженные моменты помогла мне справиться с задачей - и не пропустить ни одного пенальти. Наша Сборная дошла до четвертьфинала. Это был успех для всех».

«Я игрок одного клуба. Всю профессиональную карьеру посвятил киевском «Динамо». Какой бы этап мой футбольный клуб не переживал - взлет или вызов - команда работала на результат. Быть частью команды такого уровня - не только престижно. Это еще и вызов. Ведь итоги игры зависят от синергии огромного количества людей. Каждый должен понимать свою задачу и быть готовым выкладываться на 100%. Я скрупулезно анализировал каждую игру и прокручивал события каждого матча в голове сотни раз. Это дало мне возможность оставаться в футболе до 42 лет».

«Ошибиться чтобы выиграть» - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности