ШОВКОВСКИЙ: «Каждый должен понимать свою задачу и быть готовым на 100%»

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал о выдающихся моментах в своей карьере.

«В 17 лет я начал играть за «Динамо-2». А в 18 лет - выступал за «Динамо». С 2003 меня ждал новый подъем. Я начал выходить на матчи Чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Один из самых сложных этапов того периода - Мундиаль-2006. Как раз накануне этого прорыва я получил тяжелую травму - перелом ключицы. Чтобы выйти тогда на поле, пришлось восстанавливаться в ускоренном режиме. Тогда я впервые начал работать с психологом, чтобы правильно настроиться на игру в турнире. Как результат, во время серии пенальти со Швейцарией я смог полностью овладеть своими эмоциями. К счастью, работа над собственным эмоциональным состоянием в такие напряженные моменты помогла мне справиться с задачей - и не пропустить ни одного пенальти. Наша Сборная дошла до четвертьфинала. Это был успех для всех».

«Я игрок одного клуба. Всю профессиональную карьеру посвятил киевском «Динамо». Какой бы этап мой футбольный клуб не переживал - взлет или вызов - команда работала на результат. Быть частью команды такого уровня - не только престижно. Это еще и вызов. Ведь итоги игры зависят от синергии огромного количества людей. Каждый должен понимать свою задачу и быть готовым выкладываться на 100%. Я скрупулезно анализировал каждую игру и прокручивал события каждого матча в голове сотни раз. Это дало мне возможность оставаться в футболе до 42 лет».

«Ошибиться чтобы выиграть» - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.