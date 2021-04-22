Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко будет готов в следующем сезоне»

Украинский хавбек «Аталанты» считает, что Виктору еще нужно время

  • 22.04.2021 12:54
  • 311 просмотров
  • 3 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко будет готов в следующем сезоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе своего соотечественника Виктора Коваленко.
 
«Помогаю Коваленко освоиться. Это непросто, потому что Виктору нужно выучить язык, понять итальянский футбол. Он будет готов в следующем сезоне, он сильный», – сказал Малиновский.
 
Напомним, Коваленко перебрался в Италию в феврале 2021-го. А составе «Аталанты» пока что сыграл всего один матч.

Ранее Малиновский высказал свою позицию по поводу Европейской Суперлиги.

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Источник — Fantacalcio

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.04.2021 13:02
    0
    Богдан Саженко, 22.04.2021 12:58
    чому його одноліток з мордора лохманчук не так довго втягувався до гри Аталанти ,а Коваленко щось не тягне зовсім
    Потому что у них разные амплуа? Потому что за Лохманчука забашляли, а Коваленко достался почти бесплатно?
    Ссылка
    День Земли
      День Земли, 22.04.2021 13:01
    0
    То его проблемы. А Руслан должен забить Фонсеке 3 штуки.)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.04.2021 12:58
    -1
    чому його одноліток з мордора лохманчук не так довго втягувався до гри Аталанти ,а Коваленко щось не тягне зовсім
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.04.2021 13:02
    0
    Богдан Саженко, 22.04.2021 12:58
    чому його одноліток з мордора лохманчук не так довго втягувався до гри Аталанти ,а Коваленко щось не тягне зовсім
    Потому что у них разные амплуа? Потому что за Лохманчука забашляли, а Коваленко достался почти бесплатно?
    Ссылка
    День Земли
      День Земли, 22.04.2021 13:01
    0
    То его проблемы. А Руслан должен забить Фонсеке 3 штуки.)
    Ссылка
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