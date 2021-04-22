Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко будет готов в следующем сезоне»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе своего соотечественника Виктора Коваленко.
«Помогаю Коваленко освоиться. Это непросто, потому что Виктору нужно выучить язык, понять итальянский футбол. Он будет готов в следующем сезоне, он сильный», – сказал Малиновский.
Напомним, Коваленко перебрался в Италию в феврале 2021-го. А составе «Аталанты» пока что сыграл всего один матч.
Ранее Малиновский высказал свою позицию по поводу Европейской Суперлиги.
Источник — Fantacalcio
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