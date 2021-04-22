В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла берлинский «Унион» со счетом 2:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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Источник — MEGOGO
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