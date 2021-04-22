Таврию и Энергию будет тренировать один наставник

Эдуард Хавров будет тренировать одновременно две команды

  • 22.04.2021 11:42
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Таврию и Энергию будет тренировать один наставник
© ФК Кристалл Херсон. Эдуард Хавров

Во второлиговой «Таврии Симферополь» решили не спешить с назначением нового главного тренера.

После ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, «Таврию Симферополь» к очередному календарному матчу в группе «Б» Второй лиги – с «Mеталлом», будет готовить Эдуард Хавров, возглавляющий «Энергию».

Поскольку обе команды сейчас базируются в Новой Каховке, то специалисту не надо будет тратить время на переезды. Тем более, что Хаврову в свое время уже приходилось тренировать одновременно две команды: «Ильичевец-2» и «Ильичевец U-19».

С новым главным тренером в «Таврии Симферополь» планируют определиться на следующей неделе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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