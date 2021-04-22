Таврию и Энергию будет тренировать один наставник

Во второлиговой «Таврии Симферополь» решили не спешить с назначением нового главного тренера.

После ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, «Таврию Симферополь» к очередному календарному матчу в группе «Б» Второй лиги – с «Mеталлом», будет готовить Эдуард Хавров, возглавляющий «Энергию».

Поскольку обе команды сейчас базируются в Новой Каховке, то специалисту не надо будет тратить время на переезды. Тем более, что Хаврову в свое время уже приходилось тренировать одновременно две команды: «Ильичевец-2» и «Ильичевец U-19».

С новым главным тренером в «Таврии Симферополь» планируют определиться на следующей неделе.